Luciano Dilascio, base del conjunto que dirige Mauricio Beltramella, charló con Fabián Casanella después de la victoria de su equipo ante Kimberley de Mar del Plata, por 83 a 77 en condición de local, por una nueva fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol 2025.

Entre lo que más destacó estuvo el buen pasaje de defensa a ataque, donde el conjunto local supo mantener la calma por momentos. Resaltó: “Hicimos un buen partido en defensa. Creo que eso se vio reflejado en las posiciones en ataque que pudimos concretar posteriormente. En lo personal me sentí bien, pude hacer algunas bandejas y anotar varios puntos, para un triunfo que sirve después de lo que fue la derrota en el clásico”, esbozó Luciano en los micrófonos de LU32.

B.T.