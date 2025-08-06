Magdalena Angueira, referente del fútbol femenino del Club Municipales y voz autorizada en la ciudad, habló con Fabián Casanella y Braian Tiseira en "60 Minutos", acerca del momento que está pasando la institución en dicha categoría: Campeonas del Torneo Apertura y su participación en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino.

A su vez, la capitana de la institución aprovechó el momento para dar su parecer sobre el momento que está atravesando la categoría con los cambios de clubes, las bajas y altas de instituciones, y las diferentes situaciones que suceden en el cotidiano del Fútbol Femenino: la participación de los dirigentes, las cuestiones con los campos de juegos y el armado del fixture, la diagramación de los planteles, entre otras situaciones.