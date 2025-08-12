Marcos Bonavetti, ex jugador de El Fortín, hoy defiende los colores de Embajadores y el pasado domingo le tocó convertirle al conjunto de la Av. Urquiza, en lo que fue triunfo por 2 a 1 del equipo que dirige tácticamente Fernando Di Carlo. El abogado charló en exclusiva con "60 Minutos" y destacó el buen accionar del CEO para poder quedarse con los tres puntos en su casa.

Mencionó que "Marcarle a mi ex equipo me generó sensaciones encontradas, estuve ocho años en la institución y el cariño es mutuo. Hoy me toca estar del otro lado y ayer me tocó anotar uno de los goles. El fútbol muchas veces te da eso", reflexionó.

B.T

Foto: Lu Coronel