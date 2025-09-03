Marcos Risso fue presentado hace unas semanas para ser refuerzo de Racing, en el plantel que representa al “chaira” en el Pre-Federal de Básquetbol que organiza la Federación Bonarense. El lunes por la noche, mientras miraba el encuentro entre su equipo y Estudiantes, correspondiente a la tercera fecha de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, conversó con Fabián Casanella para “60 Minutos” y dio detalles de su regreso al club de sus amores. A su vez, hizo un resumen de la victoria de su equipo ante Huracán en Tres Arroyos y vivió la previa del “clásico” ante el “Bata”.

Entre los fragmentos más interesantes de la nota, destacó: “Me siento muy feliz de volver a Racing. La felicidad que siento en este momento es la misma que sentí cuando vestí por primera vez esta camiseta. Estoy para sumar en lo que corresponda; puedo jugar de base, pero también cumplí varias funciones en el partido anterior”, concretó Risso.

Recordemos que el próximo viernes, desde las 21:00 y en el Parque Olavarría, Racing recibe a Estudiantes por la cuarta fecha del Pre-Federal.

B.T.