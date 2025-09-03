Marcos Risso: "Siento la misma felicidad que cuando me puse por primera vez esta camiseta"
El nuevo base de Racing habló al aire de LU32 después de la victoria por la tercera fecha del Pre-Federal de Básquetbol y dio detalles de cómo fue su regreso al "chaira" después de varios años.
Marcos Risso fue presentado hace unas semanas para ser refuerzo de Racing, en el plantel que representa al “chaira” en el Pre-Federal de Básquetbol que organiza la Federación Bonarense. El lunes por la noche, mientras miraba el encuentro entre su equipo y Estudiantes, correspondiente a la tercera fecha de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, conversó con Fabián Casanella para “60 Minutos” y dio detalles de su regreso al club de sus amores. A su vez, hizo un resumen de la victoria de su equipo ante Huracán en Tres Arroyos y vivió la previa del “clásico” ante el “Bata”.
Entre los fragmentos más interesantes de la nota, destacó: “Me siento muy feliz de volver a Racing. La felicidad que siento en este momento es la misma que sentí cuando vestí por primera vez esta camiseta. Estoy para sumar en lo que corresponda; puedo jugar de base, pero también cumplí varias funciones en el partido anterior”, concretó Risso.
Recordemos que el próximo viernes, desde las 21:00 y en el Parque Olavarría, Racing recibe a Estudiantes por la cuarta fecha del Pre-Federal.
B.T.