Mariano Marina tuvo su debut en la derrota de Unión ante Regatas

Como ya es costumbre, la Liga Nacional de Básquetbol acoge a varios olavarrienses en cada temporada. A partir de este año, se suma un nuevo nombre a las líneas de los equipos de la máxima categoría: Mariano Marina. El olavarriense tuvo su debut en la noche de este jueves, en lo que fue derrota de su equipo en condición de local ante el siempre complicado Regatas.

Fue 90 a 85 a favor de la visita y el olavarriense tuvo 7:49 minutos en cancha, donde pudo anotar cuatro puntos y capturar dos rebotes. En el tiempo transcurrido marcó una falta y, lamentablemente, cometió dos pérdidas de pelota. En un auspicioso comienzo, Marina tendrá una nueva posibilidad el próximo jueves cuando su equipo reciba en Formosa a San Lorenzo.

Otro de los que ya tuvo su primer encuentro durante esta nueva temporada fue el experimentado Alejandro Diez. El olavarriense, que durante la temporada pasada superó los 1.000 partidos en la Liga Nacional, estuvo presente en la victoria de Ferro como visitante ante Platense, por 85 a 80.

Diez jugó catorce minutos, de los cuales anotó 11 puntos y capturó 5 rebotes. Cometió cuatro faltas y perdió solamente una pelota, teniendo un gran encuentro y siendo clave para su equipo.