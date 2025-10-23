Martín Endere, diputado provincial por la Séptima Sección Electoral, dialogó con LU32 luego de la reunión que mantuvo con el director nacional de Clubes de la Dirección de Deportes Nacional, Mauro Maciel. El olavarriense comentó acerca de los distintos puntos que se tocaron en dicha charla y las diferentes alternativas que desarrolla para poder traer a las instituciones deportivas de la ciudad. A su vez, se manifestó nuevamente a favor del Club Loma Negra, a raíz de la situación judicial que sigue atravesando.

En cuanto a la reunión con Maciel, contó: “Son reuniones en las que uno intenta saber la situación de las instituciones deportivas y ver las diferentes alternativas que se pueden traer. Si bien soy diputado de la Séptima Sección, mi corazón tira para Olavarría e intento traer nuevas cosas para los clubes de la ciudad”, desarrolló Endere. A su vez, explicó: “Uno sabe los esfuerzos que hacen los distintos clubes en Olavarría y las comisiones, entonces en lo que uno pueda colaborar o hacer lapsos de conexión, yo voy a estar a favor de eso”, recalcó.

“Ellos trabajan con un programa denominado ‘Clubes en Crecimiento’. Yo sé que los clubes hoy trabajan más organizados y en ese aspecto busco que las instituciones puedan ir desarrollando todo lo concerniente a las reuniones de comisión y al armado de las mismas. A su vez, también, al ser tan amplio todo, trabajan con subsidios para los clubes con el objetivo de mejorar las instalaciones o comprar material para trabajar, entre otras cosas. Entendiendo que uno es un nexo y haciendo hincapié en eso. Estoy a disposición de los dirigentes para que puedan tener los papeles en norma o poder conseguir algún subsidio, sabiendo que puedo generar ese nexo entre ambos”, destacó el diputado provincial.

“No los voy a engañar y no les voy a decir que el corazón a veces me tira para mi ciudad y los clubes que la componen. Estoy a disposición de toda la Sección, pero también soy honesto y te digo que lo que desarrolle va a estar destinado a mi ciudad”, desglosó. Por consiguiente, dijo: “Aproveché la cena de los cien años de la Liga de Fútbol para poder hablar con varios de los dirigentes, a preguntar cómo están las instituciones y a ponerme a disposición para ver si necesitan tener algún arreglo en los papeles o nexo con la Dirección Nacional. Y a aquellos que están más avanzados, poder darles una ayuda para que puedan presentar algún requerimiento de subsidio y estar detrás para que eso salga. No garantizo el resultado, pero trato de hacer la gestión para que eso suceda”, determinó.

Sobre la situación de Loma Negra, enfatizó: “Se logró que se le otorgue el recurso de apelación al club. Hoy el tema está en la Corte; estoy en contacto y a disposición para ayudar. Son cuestiones que uno tiene que hacer muy de perfil bajo y poder acompañar a los dirigentes”, culminó Martín Endere.