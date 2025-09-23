La instancia deportiva se encuentra en su etapa definitiva, tal es así que solo resta conocer las y los clasificados en escasas disciplinas que se disputarán estos días.

Hasta el momento, el municipio cuenta con más de 200 personas clasificadas, incluyendo representantes en deportes de categorías juveniles y de personas adultas. En personas con discapacidad este miércoles se llevará a cabo la instancia regional de atletismo en la Pista Municipal de nuestra ciudad, lo que permitirá conocer el número definitivo de clasificados de la categoría que se incorporarán a la delegación.

Vale destacar que durante el cierre de la semana pasada se concretó en la ciudad de Lobos la instancia interregional para deportes en conjunto, que se extendió durante dos jornadas. En ese marco, Olavarría logró la clasificación en las siguientes disciplinas en categorías juveniles:

_ Fútbol 11: Sub14 femenino libre (Seleccionado de Olavarría)

_ Fútbol 11: Sub18 femenino libre (Seleccionado de Olavarría)

_ Rugby: Seven Sub16 libre (Estudiantes)

_ Básquet: Sub15 Femenino libre (Seleccionado de Olavarría)

_ Voley: Sub15 Femenino libre (Estudiantes)

_ Voley: Sub17 Femenino libre (Racing)

_ Voley: Sub16 Femenino escolar (E.E.S.N° 10)

_ Básquet: Sub16 escolar masculino (Cáneva)

_ Básquet: Sub18 escolar masculino (Rosario)

_ Hockey: Sub18 masculino libre (Estudiantes)

_ Hockey: Sub18 femenino libre (Estudiantes)

Siguiendo con las categorías juveniles, Olavarría también estará representada en las siguientes disciplinas:

_ Gimnasia: Sub12 Nivel 2 Femenino (Vida Boa)

_ Gimnasia: Sub15 Nivel 2 Femenino (Cef Nº 44)

_ Gimnasia: Sub 13 Masculino (Cef Nº 44)

_ Gimnasia: Sub18 Masculino (Cef Nº 44)

_ Bonaerense En Carrera: Sub 18 Masculino

_ Futbol Tenis: Sub18 Femenino

_ Futbol Tenis: Sub15 Femenino

_ Ajedrez: Sub14 Femenino

_ Tenis: Sub14 Femenino

_ Tenis: Sub18 Femenino

_ Tenis: Sub16 Femenino

_ Tenis: Sub16 Masculino

_ Beach Voley: Sub16 Libre Femenino

_ Beach Voley: Sub 18 Libre Femenino

_ Beach Voley: Sub 14 Libre Masculino

_ Beach Voley: Sub 16 Libre Masculino

Vale mencionar que a estas clasificaciones debe añadirse también lo que refiere a disciplinas reservadas para personas con discapacidad, definición que este miércoles tendrá en la Pista Municipal de Atletismo de nuestra ciudad la instancia regional, por lo que se espera el arribo de participantes de distintos puntos del centro bonaerense.

Personas mayores

En personas mayores también resta la concreción de más definiciones, pero Olavarría ya tiene asegurada su representación en varias disciplinas:

_ Tejo Femenino B (Abrahan Marta – Calderon Paulina)

_ Tejo Intergeneración (Aravena Rolando – Duarte Thiago)

_ Tejo Mixto B (Ibañez Blanca – Campos Ruben)

_ Pelota Paleta (Precci Sergio – Olmedo Pedro)

_ Orientación Intergeneración (Paladini Graciela – Groba Antonio)

_ Newcom B (Pueblo Nuevo)

_ Bonaerenses En Carrera Femenino (Ageitos Monica)

_ Bonaerenses En Carrera Masculino (Almada Daniel)

Disciplinas culturales

Tal como se informó semanas atrás, Olavarría también dirá presente en disciplinas culturales. La instancia regional se concretó a fines de agosto en Bolívar, donde olavarrienses fueron parte no sólo como participantes, sino también jurados.

En ese marco se lograron la siguientes clasificaciones a Mar del Plata: Zareck Adel Ciros (Arte Circense), Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores), Cielo García (Poesía Sub18), Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil), Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15), María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).