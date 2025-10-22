Mateo Guevara, nacido en Tres Arroyos pero con padres olavarrienses, consiguió el pasado domingo el ascenso a la Primera Nacional con el Club Ciudad de Bolívar, institución a la cual representa en la Liga Local y donde firmó planilla en varios encuentros del Federal A. En San Nicolás lo vio desde la platea, pero no dejó de contar los sentimientos personales y del grupo con respecto al hito conseguido, no solo para el equipo sino también para la ciudad y la región.

“Todavía no caigo de lo que se consiguió. Será con el tiempo que vamos a ir cayendo de lo que logramos. Una emoción terrible cuando erraron el último penal, no lo podíamos creer”, relató Guevara. Y a su vez, sentenció: “Sin dudas, es el momento más importante de mi carrera, donde pude conseguir el título de la Unión Deportiva Regional y formar parte de este plantel donde conseguimos, nada más y nada menos, que el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino”, dijo el volante.

“Formar parte del plantel con grandes jugadores, con experiencia en Primera, es algo increíble. Aprendo mucho de ellos; me han aconsejado bastante”, dictaminó.