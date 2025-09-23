Mauricio Beltramella, director técnico de Estudiantes de Olavarría, charló con Fabián Casanella luego de la gran victoria ante Independiente de Tandil por 85 a 84 y destacó el trabajo colectivo del equipo. A su vez, expresó su felicidad por el triunfo, a lo que calificó: “Era un partido que nos merecíamos. Venimos trabajando muy bien para saber llevar adelante esta clase de encuentros. Hoy los chicos lo hicieron muy bien”, destacó.

Por otra parte, lamentó la salida de Mateo Macrini, que vuelve a Unión de Mar del Plata para jugar la Liga Nacional: “Se nos va un pilar fundamental en el armado del plantel. Pero tenemos chicos que intentarán darlo todo. Sabemos lo que necesitamos e intentaremos suplantar lo mejor posible ese puesto que tantos puntos y tan buen juego nos dio durante estas fechas. Sabíamos que lo íbamos a tener un par de fechas, nada más, y lo supimos aprovechar. Agradecido de cómo jugó y de las ganas con que vino”, expresó Beltramella.

Estudiantes visitará a Huracán de Tres Arroyos, el próximo viernes, para cerrar la primera rueda del Torneo Pre-Federal, en la Zona Sur Única.