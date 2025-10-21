Torneo Regional Federal Amateur
Mauricio Peralta: “Nos costó adaptarnos al partido"
El técnico de Estudiantes dialogó con LU32 después de la dura derrota de su equipo en el clásico ante Racing. Fue autocrítico respecto al partido de sus dirigidos y destacó la jerarquía del rival. A su vez, se lamentó por la expulsión que recibió a solo 18 minutos de haber comenzado el cotejo.
Mauricio Peralta, entrenador de Estudiantes de Olavarría, charló con Fabián Casanella luego de la derrota del “bataraz” por 3 a 0 ante Racing, en el clásico de la ciudad por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Fue autocrítico del partido de su equipo, destacó la jerarquía del plantel que tiene el “chaira” y se lamentó por su expulsión.
Si bien no duró ni media hora en el banco de suplentes, debido a la expulsión que le mostró el colegiado Pompei por supuestas protestas a fallos, debió ver el cotejo desde afuera. Hizo un análisis del encuentro y dijo: “No supimos adaptarnos en ningún momento al partido. Nos encontramos con un rival que tiene mucha jerarquía individual”, destacó.