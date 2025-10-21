Mauricio Peralta, entrenador de Estudiantes de Olavarría, charló con Fabián Casanella luego de la derrota del “bataraz” por 3 a 0 ante Racing, en el clásico de la ciudad por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Fue autocrítico del partido de su equipo, destacó la jerarquía del plantel que tiene el “chaira” y se lamentó por su expulsión.

Si bien no duró ni media hora en el banco de suplentes, debido a la expulsión que le mostró el colegiado Pompei por supuestas protestas a fallos, debió ver el cotejo desde afuera. Hizo un análisis del encuentro y dijo: “No supimos adaptarnos en ningún momento al partido. Nos encontramos con un rival que tiene mucha jerarquía individual”, destacó.