Mauricio Peralta: “Tengo un equipo que me representa dentro del campo de juego”

Mauricio Peralta, director técnico de Estudiantes de Olavarría, charló con LU32 en la presentación del plantel y de la camiseta para afrontar el Regional Federal Amateur 2025/26. En el diálogo, aprovechó para contar detalles del armado del equipo, la llegada de los refuerzos y cómo se fueron adaptando a la institución, la zona en la cual competirá en el certamen y sus rivales a los cuales enfrentará. A su vez, tuvo unas emotivas palabras para la gente del “Bata”, que siempre está apoyando en el predio, y mencionó su paso por el Club Ciudad de Bolívar, con palabras alusivas hacia el partido histórico que tiene que enfrentar el conjunto de la región, del cual él fue parte como DT y logró el ascenso al Federal A.

Peralta dijo: “Estamos bien, tenemos un plantel con jugadores interesantes, con experiencia. Tengo un equipo que me representa dentro del campo de juego y eso me llena de orgullo. Hemos podido trabajar muy bien desde el arranque del torneo local a esta parte y eso hace que hoy estemos jugando de la forma que lo hacemos. Obvio que hay cosas para pulir y mejorar, pero iremos partido a partido”, desarrolló.

Con respecto al torneo, destacó: “Es un torneo muy complicado; con la experiencia que tengo en este tipo de torneos, siempre los afronté cada partido como una final y este no será la excepción. El primer partido siempre es el más importante y justo nos toca contra el clásico de toda la vida, así que intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y tener los menores errores posibles para hacer un gran juego. Nos enfrentamos hace poco por el torneo local y creo que salió un partido muy parejo, en el cual pudimos sobreponernos sobre el final. Las expectativas son muy buenas. Tendremos tres partidos como local en el medio y luego cerraremos la fase como visitante; el fixture es complicado, pero daremos pelea”, sintetizó Mauricio.

Con respecto a la gente de Estudiantes, mediado por un tono de voz emotivo, expresó: “Estudiantes es familia. Lo sabemos nosotros y cada uno de los que pisa el club. Cuando nos pasan cosas buenas, todos nos alegramos por eso y cuando pasan algunas cosas no tan buenas, nos acoplamos y nos apoyamos entre todos. La gente que viene a vernos es la que tiene algún tipo de relación con la institución y se ve reflejada con el club; siempre andan rondando por la sede y nos conocemos entre todos”, subrayó el director técnico.

Por último, se tomó un minuto para hablar de su paso por Ciudad de Bolívar, a horas de afrontar una final por el ascenso a la Primera Nacional del fútbol argentino: “A los que pusimos las primeras pelotas de fútbol en el club, ver lo que han ido logrando y que hoy estén a punto de jugar una final por el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino nos llena de orgullo. Ojalá les vaya bien porque es gente buena y se merece que las cosas sucedan”, culminó en diálogo con Braian Tiseira en LU32.