Miguel Diorio, el nuevo Director Técnico que tiene El Fortín para este semestre, charló en "60 Minutos" sobre cómo fueron las primeras semanas bajo el mando de su nuevo plantel y, en la previa del comienzo del torneo, sentenció su idea de cómo jugar cada cotejo.

Entre las frases más importantes, decretó que "Todo equipo grande de Olavarría tiene que pelear arriba en la tabla y eso intentaremos hacer nosotros", expresó. Y a su vez, aifrmó que "Me gusta visualizar la institución puertas adentro y en todos mis proyectos siempre estan los jugadores del club. No voy a llamar a nadie más, si alguien llama lo atenderemos, pero hay muy buen material en el club y trabajaremos con ellos para que puedan ir haciendo sus primeras armas con los más grandes", esbozó Diorio.

Cabe recordar que, el DT junto con su ayudante Zalazar Steimbach, vienen de tener un paso fugaz por Hinojo en su segunda estadía en el conjunto de la localidad. Además, dirigieron Embajadores y Ferro Carril Sud, dónde se coronaron campeones en ambas instituciones.