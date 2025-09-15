Pasó una nueva fecha del Torneo de la Liga de Fútbol de Olavarría y hay nuevo líder. Municipales ganó, aprovechó la derrota de Racing a manos de Embajadores y finalizó la jornada dominguera en lo más alto de la tabla.

La fecha comenzó el día viernes, donde Ferro se hizo fuerte de local y le ganó por la mínima a Hinojo con gol de Thiago Beltrán. Fue 1 a 0 para los dirigidos por Liggerini. A su vez, Loma Negra triunfó en el Enrique de la Quintana ante Recalde, por 3 a 1. Gabriel Rivas, Juan Ignacio Basterrica y Emiliano Piecenti anotaron para el “celeste”, mientras que Germán Vizcaíno descontó para el local.

Ya en la jornada del domingo, Estudiantes se quedó con los tres puntos en el Parque Carlos Guerrero. Le ganó 2 a 0 a Espigas, con los goles de Bruno Peralta y Joaquín Stular. Además, Sierra Chica goleó históricamente a San Martín por 7 a 1, con tres tantos de Jerónimo Belinchón, y goles de Isaías Aguirre, David Navarro, Miqueas Molina y Sebastián Ortiz, mientras que Emanuel Appelhans descontó para el “León Serrano”.

En el “Clemente Di Carlo”, el conjunto del “Tero” mostró carácter y bajó a Racing de la punta del campeonato. Fue triunfo 1 a 0, con gol de Maico Salamanca. Esta derrota del “chaira” hizo que la gran victoria de Municipales lo deje al equipo de Prevetera como único líder del torneo. Municipales venció 2 a 0 a Colonias y Cerros, como local. Franco Janson y Juan Manuel Arata le dieron la punta al “muni” y el festejo alocado a sus hinchas. Es el tercer puntero que tiene este certamen (antes habían sido Espigas y Racing).

Tabla de Posiciones: Municipales 14; Embajadores, Racing y Loma Negra 12; Ferro 10; Estudiantes 9; Sierra Chica y Espigas 7; Recalde 6; San Martín y El Fortín 4; Hinojo 2; Colonias y Cerros 1.

RESULTADOS EN RESERVA

FERRO 3 - 1 HINOJO

EMBAJADORES 2 - 2 RACING

ESTUDIANTES 4 - 0 ESPIGAS

SIERRA CHICA 1 - 0 SAN MARTÍN

MUNICIPALES 2 - 0 COLONIAS Y CERROS

RECALDE VS LOMA NEGRA: Lunes 20 hs en Loma Negra.

Tabla de Posiciones en Reserva: Embajadores 14; Municipales 11; Ferro y Racing 10; Loma Negra 9; Hinojo y Sierra Chica 8; El Fortín 7; Estudiantes 6; Colonias y Cerros y Recalde 4; San Martín 3; Espigas 2.

B.T.