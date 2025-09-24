La noche fría del martes culminó con la séptima fecha del Torneo de Primera División Masculina de la Liga de Fútbol de Olavarría, donde el puntero sigue siendo Municipales, después del gran empate que cosechó ante Racing como visitante. En el “Pozo Serrano”, lo que parecía una nueva victoria del conjunto de Recalde terminó siendo empate sobre el final para el equipo de Serantes (quien hizo su debut como DT). Por otro lado, Espigas y El Fortín no regalaron nada: ni siquiera un gol en la tarde gris del “Clemente Di Carlo”, donde se jugó el cotejo.

Racing lo ganaba desde los veinticinco de la primera etapa, donde una conexión entre Matías Ordozgoíti y Gianfranco Cataldi hizo que éste último marcara un lindo gol para abrir la cuenta para el equipo de Roberto Tucker. Pero cinco minutos más tarde, Andrés Illekis de cabeza (luego de un tiro de esquina) concretó el empate, resultado que fue definitivo pese a la gran diferencia que marcó el conjunto local en el complemento, donde hizo figura a Gonzalo Bahl, el arquero del “Muni”.

El plantel de Prevetera lo aguantó, sacó todo lo que pudo desde el fondo y se llevó un empate súper valioso del Buglione Martinese para seguir siendo el único puntero del campeonato al finalizar la séptima jornada, llegando a los 15 puntos. Pensando en cómo fue el inicio del torneo para este equipo, claramente el presente es distinto y eso conlleva estar en lo más alto de la tabla.

En la cancha de San Martín de Sierras Bayas, el “León Serrano”, que tenía el debut oficial de Nicolás Serantes como director técnico, empató 2 a 2 ante Recalde. Lo ganaba el conjunto de la zona rural por 2 a 1 (Joaquín Lamas y Franco Orsetti anotaron para la visita), pero los goles de Lucas Vera y Lisandro Colo llevaron a San Martín a concretar el empate final.

Por último, en el “Clemente Di Carlo” de Embajadores, Espigas hizo de local para enfrentar a El Fortín. Ambos no pasaron del cero y terminaron en aburrido empate.

En otros resultados, el día lunes se jugaron dos encuentros: Loma Negra y Embajadores empataron 0 a 0, mientras que Estudiantes le ganó 2 a 1 a Hinojo.

Tabla de Posiciones: Municipales 15; Embajadores, Racing, Loma Negra y Ferro 13; Estudiantes 12; Espigas 8; Sierra Chica y Recalde 7; San Martín y El Fortín 5; Hinojo 2; Colonias y Cerros 1.