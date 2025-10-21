Nicolás Rosales, director técnico de Loma Negra, charló con LU32 luego del empate 0 a 0 ante Ferro, correspondiente a la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Contó detalles de la previa al encuentro, expresó su satisfacción por “estar a la altura del partido y del rival” al que enfrentaron y dejó la puerta abierta a mejoras futbolísticas de cara a los próximos enfrentamientos.

“Estuvimos a la altura de Ferro y del partido que jugamos. Creo que lo hicimos muy bien, sobre todo en la primera media hora del juego. Neutralizamos el juego de ellos y creo que eso nos dio la posibilidad de estar más cerca del arco rival y de tener las situaciones más claras del primer tiempo”, sintetizó Rosales.

El próximo rival del conjunto de la Villa Alfredo Fortabat será Balonpié, como visitante, el próximo 2 de noviembre. A su vez, cabe destacar la buena participación del público en la cancha, sabiendo de antemano que no podían ir neutrales ni visitantes.