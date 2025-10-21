Nicolás Rosales: “Estuvimos a la altura del partido y del rival que enfrentamos”
El director técnico de Loma Negra dialogó con LU32 luego del empate 0 a 0 ante Ferro, por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, y se lo notó satisfecho por el trabajo que realizó su equipo. Fue optimista respecto de los próximos encuentros que tendrán por la Zona nº 5 del certamen más regional del país, en lo que fue su regreso al Consejo Federal después de muchísimos años.
Nicolás Rosales, director técnico de Loma Negra, charló con LU32 luego del empate 0 a 0 ante Ferro, correspondiente a la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Contó detalles de la previa al encuentro, expresó su satisfacción por “estar a la altura del partido y del rival” al que enfrentaron y dejó la puerta abierta a mejoras futbolísticas de cara a los próximos enfrentamientos.
“Estuvimos a la altura de Ferro y del partido que jugamos. Creo que lo hicimos muy bien, sobre todo en la primera media hora del juego. Neutralizamos el juego de ellos y creo que eso nos dio la posibilidad de estar más cerca del arco rival y de tener las situaciones más claras del primer tiempo”, sintetizó Rosales.
El próximo rival del conjunto de la Villa Alfredo Fortabat será Balonpié, como visitante, el próximo 2 de noviembre. A su vez, cabe destacar la buena participación del público en la cancha, sabiendo de antemano que no podían ir neutrales ni visitantes.