La pareja número 2 del mundo continúa con su gran nivel en Países Bajos y ya se encuentra en cuartos de final.

Al inicio de la jornada vencieron por 7-5 y 6-4 a Iñigo Jofre y Alejandro Arroyo.

En cuartos de final se enfrentarán a la nueva pareja conformada por Javier Leal y Lucas Bergamini, quienes están disputando su primer torneo.