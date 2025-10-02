Premier Padel
Nuevo triunfo de Chingotto y pase a cuartos
En la mañana de este jueves, el olavarriense logró un nuevo triunfo en el P1 de Rotterdam y ya se encuentra en cuartos de final. Junto a Alejandro Galán venció por 7-5 y 6-4 a Jofre Arroyo.
La pareja número 2 del mundo continúa con su gran nivel en Países Bajos y ya se encuentra en cuartos de final.
Al inicio de la jornada vencieron por 7-5 y 6-4 a Iñigo Jofre y Alejandro Arroyo.
En cuartos de final se enfrentarán a la nueva pareja conformada por Javier Leal y Lucas Bergamini, quienes están disputando su primer torneo.