En la jornada de este lunes, el Consejo Federal oficializó el primer listado de licencias deportivas otorgadas para el próximo Torneo Regional Amateur, el cual incluye a Loma Negra y a Ferro.

Embajadores, Estudiantes y Racing ya contaban con su plaza asegurada por sus méritos deportivos.

Así, oficialmente, el próximo Torneo Regional Amateur contará con la participación de cinco equipos olavarrienses.

Listado completo de licencias:

Para la provincia de Buenos Aires:

Chascomús – Napoli Argentino

Escobar – Escobar Fútbol Club

Escobar- Bajo San Isidro

Junín – Academia Javier Mascherano

Olavarría – Loma Negra

Olavarría – Fútbol Club Sud

San Pedro – Atlético Mitre

Catamarca:

Catamarca – Policial

Chaco:

Resistencia – Estudiantes

Resistencia – Atlético Regional

G. J. San Martín – Deportivo Municipal

Córdoba:

Jesús María – Atlético Quilmes

Jesús María – Bochas SC

Río Cuarto – Renato Cesarini

Entre Ríos:

Paraná – Atlético Paraná

Colón – San Jorge

Desde Jujuy:

El Carmen – Sportivo Rivadavia

Mendoza:

Mendoza – Atlético Argentino

Misiones:

Posadas – SD. Estudio Galeano

Neuquén:

Neuquén – Independiente

En Santa Fe:

San Lorenzo – Puerto San Martín Club SD.

Venado Tuerto – S.D.C. Racing de Teodelina

Venado Tuerto – Sportivo Sarmiento de Maggiolo

Tucumán:

Tucumán – Parroquial Alderetes

Fuente: Interior Futbolero