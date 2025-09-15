En la jornada de este lunes, el Consejo Federal oficializó el primer listado de licencias deportivas otorgadas para el próximo Torneo Regional Amateur, el cual incluye a Loma Negra y a Ferro.

Embajadores, Estudiantes y Racing ya contaban con su plaza asegurada por sus méritos deportivos.

Así, oficialmente, el próximo Torneo Regional Amateur contará con la participación de cinco equipos olavarrienses.

Listado completo de licencias: 

Para la provincia de Buenos Aires:

  • Chascomús – Napoli Argentino
  • Escobar – Escobar Fútbol Club
  • Escobar- Bajo San Isidro
  • Junín – Academia Javier Mascherano
  • Olavarría – Loma Negra
  • Olavarría – Fútbol Club Sud
  • San Pedro – Atlético Mitre

Catamarca:

  • Catamarca – Policial

Chaco:

  • Resistencia – Estudiantes
  • Resistencia – Atlético Regional
  • G. J. San Martín – Deportivo Municipal

Córdoba:

  • Jesús María – Atlético Quilmes
  • Jesús María – Bochas SC
  • Río Cuarto – Renato Cesarini

Entre Ríos:

  • Paraná – Atlético Paraná
  • Colón – San Jorge

Desde Jujuy:

  • El Carmen – Sportivo Rivadavia

Mendoza:

  • Mendoza – Atlético Argentino

Misiones:

  • Posadas – SD. Estudio Galeano

Neuquén:

  • Neuquén – Independiente

En Santa Fe:

  • San Lorenzo – Puerto San Martín Club SD.
  • Venado Tuerto – S.D.C. Racing de Teodelina
  • Venado Tuerto – Sportivo Sarmiento de Maggiolo

Tucumán:

  • Tucumán – Parroquial Alderetes

Fuente: Interior Futbolero