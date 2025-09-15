Consejo Federal
Oficial: Loma Negra y Ferro recibieron licencias para el Torneo Regional Amateur
Luego de que se haya confirmado el inicio del torneo para el próximo 19 de Octubre, este lunes el Consejo Federal confirmó los equipos que recibieron las licencias deportivas para disputar dicha competencia, en la que, finalmente, participarán cinco equipos de nuestra ciudad.
En la jornada de este lunes, el Consejo Federal oficializó el primer listado de licencias deportivas otorgadas para el próximo Torneo Regional Amateur, el cual incluye a Loma Negra y a Ferro.
Embajadores, Estudiantes y Racing ya contaban con su plaza asegurada por sus méritos deportivos.
Así, oficialmente, el próximo Torneo Regional Amateur contará con la participación de cinco equipos olavarrienses.
Listado completo de licencias:
Para la provincia de Buenos Aires:
- Chascomús – Napoli Argentino
- Escobar – Escobar Fútbol Club
- Escobar- Bajo San Isidro
- Junín – Academia Javier Mascherano
- Olavarría – Loma Negra
- Olavarría – Fútbol Club Sud
- San Pedro – Atlético Mitre
Catamarca:
- Catamarca – Policial
Chaco:
- Resistencia – Estudiantes
- Resistencia – Atlético Regional
- G. J. San Martín – Deportivo Municipal
Córdoba:
- Jesús María – Atlético Quilmes
- Jesús María – Bochas SC
- Río Cuarto – Renato Cesarini
Entre Ríos:
- Paraná – Atlético Paraná
- Colón – San Jorge
Desde Jujuy:
- El Carmen – Sportivo Rivadavia
Mendoza:
- Mendoza – Atlético Argentino
Misiones:
- Posadas – SD. Estudio Galeano
Neuquén:
- Neuquén – Independiente
En Santa Fe:
- San Lorenzo – Puerto San Martín Club SD.
- Venado Tuerto – S.D.C. Racing de Teodelina
- Venado Tuerto – Sportivo Sarmiento de Maggiolo
Tucumán:
- Tucumán – Parroquial Alderetes
Fuente: Interior Futbolero