Durante el día miércoles, la delegación de Olavarría afrontó el segundo día de competencia con muy buenos resultados. Siete medallas: tres de oro, tres de bronce y una de plata. La natación para personas con discapacidad y el atletismo hicieron que nuestra ciudad lograra aumentar el medallero general de la competición provincial. En total, son diez preseas: cuatro doradas, cuatro de bronce y dos plateadas.

Los dos oros conseguidos en atletismo para personas con discapacidad llegaron de la mano de Silvina Cueto y Emiliano Jerez, ambos en salto en largo en sus respectivas categorías.

Además, más podios volvieron a venir de la mano de natación para personas con discapacidad, donde Camila Frías logró el primer puesto en estilo libre, mientras que Kevin Dascon logró el bronce en la categoría masculina de la misma modalidad. En otra categoría, Luis Dragui se coronó subcampeón, consiguiendo la medalla de plata en estilo libre. Las otras dos medallas de bronce que Olavarría consiguió en este nuevo día de competencia fueron logradas por Facundo Trumpio y Bastián Martínez en la disciplina taekwondo sub 14, cada uno en sus correspondientes categorías.

Entre otros resultados, la atleta Francesca Bolognani participó de los 100 metros con vallas en la categoría Sub 16, donde logró ubicarse en la quinta posición del certamen, logrando su pase a la final. En la misma disciplina, categoría Sub 18, Clara Rudolf ocupó la séptima ubicación en su serie.

En los 100 metros llanos, categoría Sub 16 femenino, Luisana Landoni accedió a la final al alcanzar el cuarto puesto. Por su parte, en los 300 metros de mujeres Sub 16, Catalina Bettiga alcanzó la séptima ubicación de la serie. Salto en alto Sub 14 presentó a Ludovico Giamatolo, quien logró la séptima posición final. Iñaki Arguindeguy se presentó en 400 metros masculino Sub 18, alcanzando un valioso primer puesto que lo deposita directamente en la instancia final. También hubo actividad en posta 4×100 mixta Sub 16, la cual contó con la representación olavarriense integrada por Teo Montero, David Clar, Luisana Landoni y Francesca Bolognani. El equipo salió en la sexta ubicación.

En básquet, la Sub 18 masculino superó a Berisso con un marcador de 45 a 35, mientras que la Sub 15 femenina también se llevó la victoria ante Junín con el tablero marcando un 44-35 a favor. Por su parte, los chicos de básquet 3×3 no pudieron repetir la victoria al caer con Zárate por 12 a 9. En horas de la tarde, la Sub 16 olavarriense venció contundentemente al equipo bahiense por 67-32.

La delegación Sub 14 de beach vóley volvió a caer, en esta oportunidad contra el equipo de Campana, en sets corridos. Por su lado, la Sub 16 repitió la victoria del día anterior ante el elenco de Junín por 2 sets a 1.

Las chicas Sub 15 de vóley cayeron ante Lomas de Zamora en dos sets, lo que las obliga a jugarse la clasificación este jueves ante Junín. En hockey femenino, el conjunto Sub 18 venció a Monte Hermoso por 4 tantos contra 2. Por su parte, el equipo masculino no pudo repetir la victoria del día anterior y se vio superado por Tandil en un ajustado 2 a 1.

En fútbol 11 femenino, la Sub 18 olavarriense rescató un agónico empate ante General Pueyrredón en un partido vibrante. El tanto olavarriense lo convirtió Jazmín Vailatti. Por su parte, las olavarrienses que compiten en pádel Sub 16 repitieron un muy buen triunfo ante Saavedra en sets corridos por 6-0 y 6-1.

La disciplina de tiro disputó la primera clasificación de estos Juegos Bonaerenses 2025, la cual continuará el día jueves. De ambas jornadas se sumarán los puntos obtenidos para seleccionar a los 8 mejores de cada categoría que obtendrán el boleto a la fase final. En la primera etapa, Olavarría se presentó en categorías Sub 17 tanto masculino como femenino, obteniendo el segundo y el quinto lugar respectivamente.

En adultos mayores, la pareja de tejo femenina venció por 15 a 8 a sus pares de Presidente Perón. El combinado de newcom no tuvo problemas frente al equipo de Pilar, al cual derrotó en sets corridos (2-0). La jornada de pelota paleta no fue favorable para los olavarrienses, quienes cayeron en 2 sets ante Bragado.

Olavarría cierra así el segundo día de competencia con un total de 10 medallas en su haber y muchas posibilidades de seguir sumando podios en los Juegos Bonaerenses 2025. Además, en las próximas horas se estarán conociendo los horarios en que las delegaciones volverán a la ciudad de Olavarría, lo cual será entre el viernes y el sábado, con horario de partida a las 8:30.