La Academia se presentó con una delegación a cargo del Sbn Alfredo Mauna, VI dan internacional, con 30 competidores de todas las edades, entre cinturones negros y de color; 4 coach; los instructores Bsn Martín Elía, II dan, y el Bsn Agustín Carrizo, I dan.

“La Liga de las Américas no solo es una competencia deportiva, sino también una celebración de la disciplina, el respeto y la integración regional. El evento fue una oportunidad para fortalecer los lazos entre comunidades de taekwon-do de América Latina y promover el crecimiento del deporte en todo el país”, indicaron desde la Academia Taekwon-do Olavarría Asociación Civil.

Mauna, en representación, habló en los micrófonos de LU32 y dio más detalles de lo ocurrido.