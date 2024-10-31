Ambas novedades se dieron en horas de la tarde, en la Pista Municipal de Atletismo de “la feliz”. En primer turno Axel Pereyra obtuvo la medalla de oro en 100 metros T4- Motor no ambulante +16 masculino. Minutos más tarde Pablo Grunewald se quedó con la prueba de 1500 metros, categoría +40, en personas trasplantadas.

De esta manera Olavarría ya cuenta con 6 medallas, pero con el dato no menor que 5 son de oro, lo que le permite subir en la clasificación general de los juegos.

En básquet la suerte fue dispar para Olavarrría. En ese sentido, el básquet escolar Sub15 venció a Merlo por 46 a 39 y se metió en semifinales, donde se medirá con Junín este viernes a partir de las 9 horas. En libre Sub15 fue derrota y eliminación, al igual que el 3×3 femenino, que ganó 8 a 2 pero no le alcanzó para seguir en competencia.

Algo similar fue lo sucedido tanto con el voley y el beach voley, que alternó victorias y derrotas. En ese marco el el sub15 femenino libre ganó 2-0 a Mar del plata y sigue en camino.

El fútbol fue otra de las disciplinas que también logró no solo victorias, sino también el pase a la instancia de semifinales. En futbol Sub14 femenino libre el conjunto de Municipales igualó 1 a 1 con las representantes locales y logró la clasificación a la siguiente instancia. Lo mismo pasó con el Sub14 masculino libre, que venció 1 a 0 a Lincoln en un disputado encuentro que le valió tres puntos, el liderazgo de la zona y el pasaje a semis. Por último, en lo que a fútbol 11 refiere, el tercer pasaje a semis fue en categoría escolar, que goleó a San Fernando por 5 a 0.

Siguiendo con el fútbol, pero en la modalidad tenis, Olavarría también tendrá representación en la instancia final ya que las dos parejas de nuestro Partido, femenino y masculino, lograron meterse entre las y los mejores 4.

Las buenas noticias siguieron en el padel, gracias a la victoria de la pareja Sub14 masculino, que mañana se medirá ante Coronel Suárez para lograr meterse en la final. Las chicas del Sub14 ganaron, pero no les alcanzó para seguir en competencia. Y, por último, en horas de la tarde la pareja Sub18 también logró clasificar a las semifinales.

En tenis femenino Sub18 también hubo victoria y clasificación. Lamentablemente también culminó la participación de nuestra representante en Badminton que cayó este jueves pero coronó una destacada participación.

A la par, sigue la actividad de Tiro con dos representantes locales, quienes este viernes tendrán el último día de actividad, al igual que el atletismo, que este jueves tuvo las instancias preliminares y de clasificación. Las definiciones en las distintas pruebas comenzarán con la mañana y se prolongarán hasta el mediodía de este viernes.

Resultados – Natación

Sub 14

100 espalda varones

4° Latorre Agustín (clasificado a la final)

50 libres varones

4° Arroquy Francisco (clasificado a la final)

100 pecho mujeres

6° Graff Milena (clasificada a la final)

100 espalda mujeres

9° Laplace Juana (clasificada 1° suplente a la final)

100 libres mujeres

12° Martínez Brun Catalina

Sub 16

100 espalda varones

12° Videla Tobías

Sub 18

200 libres varones

11° Echegaray Federico

100 espalda mujeres

7° Bruno Lara (clasificada a la final)

En disciplinas reservadas para personas adultas se registraron también destacada participaciones, las cuales tuvieron su correlato en clasificaciones a siguientes instancias.

En Tejo Masculino Categoría A Olavarría le ganó 15-8 a San Pedro, pero no les alcanzó para acceder a la siguiente fase. Vale destacar que se produjo en la zona un triple empate, pero quedó relegada en la clasificación por diferencia de tantos.

En bochas fue también victoria por 12 a 6 La Matanza y pase para protagonizar la competencia de este viernes.

Lo mismo sucedió en tenis de mesa con Marta da Silva, quien venció por 3-1 a la representante de Salto.

También será parte de la definición la pareja olavarriense de Tejo femenino B, que no dio chances a Coronel Pringles y la derrotó por 15-0.

Olavarría protagonizará además la definición de Taba, con José Luis Lurbet, y en Pentatlón.