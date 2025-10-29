Enzo Jarrie, director de Gestión Deportiva, anunció con entusiasmo la realización en Olavarría del Torneo Nacional de Parkour Federativo, que otorgará cupos para integrar la Selección Argentina.

Destacó el trabajo de Sebastián y Esteban, responsables del club Natural Fit, quienes fueron los impulsores del proyecto: “Ellos vienen trabajando hace años en esta temática. Para Olavarría es un evento muy importante, el más importante del año en parkour. Cuando nos convocaron, nos pusimos a trabajar inmediatamente”, sostuvo.

El funcionario subrayó el acompañamiento del sector privado y de la comunidad local, y agradeció el compromiso del área de Deportes.

Por su parte, Sebastián Fazio, representante de Natural Fit, resaltó la trascendencia del encuentro: “Es un orgullo poder traer un evento tan importante a la ciudad. Hace más de diez años que empezamos a trabajar con el parkour, cuando aún no era una disciplina deportiva. Hoy tenemos atletas en la Selección, que han competido en torneos panamericanos y sudamericanos, ganando medallas y clasificaciones al mundial del año próximo”, explicó.

En cuanto a las competencias, manifestó que se desarrollarán en tres categorías principales: Speed, Freestyle y Skill, a las que este año se suma una nueva modalidad para niños: De-Skill, que permite demostrar habilidades específicas en diferentes tipos de saltos y retos.

Finalmente, Valentín Benítez, capitán del equipo local, agradeció la organización y resaltó la importancia del evento: “Es muy importante que se realice en nuestra ciudad, porque da visibilidad al deporte y a lo que se hace localmente”, manifestó.

El torneo se desarrollará en el club Natural Fit, con competencias desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, y la programación completa se difundirá a través de las redes sociales de la organización.