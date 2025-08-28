Los equipos dirigidos tácticamente por Dardo Seibel tuvieron otra tarde a puro fútbol y lograron sendas victorias en el “Clemente Di Carlo” para quedar como únicos punteros de la zona 1 del Torneo de Selecciones que organiza la Federación Bonaerense Pampeana. Fue triunfo por 5 a 1 en Sub-13 y 2 a 1 en Sub-15.

En el primer encuentro de la jornada, pasadas las 13:30 hs., los más chicos movieron el balón para dar inicio a la segunda fecha del certamen que desarrolla el Consejo Federal de Fútbol. En un muy buen cotejo, los olavarrienses derrotaron categóricamente a su par de Tres Arroyos. Patricio Ducca, en dos oportunidades, Van Dik, Francisco Arroquy y Ayrton Benítez fueron los autores de la goleada por 5 a 1 de la Sub-13, mientras que Braian Gutiérrez anotó para la visita.

Por otro lado, la Sub-15 tuvo un partido más disputado y parejo. Tal es así que obtuvo la victoria, pero la tuvo que trabajar bastante. Fue 2 a 1, con ambos tantos de Vivas para el local y Francisco Calvo para Tres Arroyos.

La semana próxima, el conjunto de Seibel viajará, en primera instancia, a Azul para enfrentar en Sub-13 al seleccionado de la vecina ciudad. Por consiguiente, al otro día tendrá que visitar a la Liga del Sur en Bahía Blanca. Se estipula que los encuentros se desarrollen entre martes y miércoles.

B.T.