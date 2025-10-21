Olavarría volverá a ser sede de un torneo mundial
El Campo de Deportes La Pedrera será nuevamente escenario de un torneo profesional internacional, en el marco de los 15 años del club. Se trata del M15 Olavarría, certamen que reparte 15.000 dólares en premios y otorga puntos para el ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF).
Será el quinto torneo de esta magnitud organizado por la institución, que contará con el acompañamiento y apoyo del tenista argentino Federico Delbonis.
El evento reunirá a más de 120 jugadores provenientes de distintos países, junto a sus equipos, generando un importante movimiento en la hotelería y la gastronomía local durante las semanas de competencia.
La Pre-Qualy comenzará el martes 11 de noviembre, con un cuadro de 64 jugadores. El campeón obtendrá un lugar en el cuadro principal, mientras que el finalista accederá a la Qualy.
La Qualy se disputará desde el sábado 15 de noviembre, con 32 jugadores, de los cuales 8 clasificarán al cuadro principal.
Finalmente, el Main Draw o cuadro principal se pondrá en marcha el lunes 17 de noviembre, con jugadores rankeados entre los 300 y 900 del mundo, en las modalidades de singles y dobles.
Además del espectáculo deportivo, el torneo ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y diversas actividades en el marco del aniversario número 15 de La Pedrera, lo que promete una semana cargada de tenis y celebraciones.