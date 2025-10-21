Será el quinto torneo de esta magnitud organizado por la institución, que contará con el acompañamiento y apoyo del tenista argentino Federico Delbonis.

El evento reunirá a más de 120 jugadores provenientes de distintos países, junto a sus equipos, generando un importante movimiento en la hotelería y la gastronomía local durante las semanas de competencia.

La Pre-Qualy comenzará el martes 11 de noviembre, con un cuadro de 64 jugadores. El campeón obtendrá un lugar en el cuadro principal, mientras que el finalista accederá a la Qualy.

La Qualy se disputará desde el sábado 15 de noviembre, con 32 jugadores, de los cuales 8 clasificarán al cuadro principal.

Finalmente, el Main Draw o cuadro principal se pondrá en marcha el lunes 17 de noviembre, con jugadores rankeados entre los 300 y 900 del mundo, en las modalidades de singles y dobles.

Además del espectáculo deportivo, el torneo ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y diversas actividades en el marco del aniversario número 15 de La Pedrera, lo que promete una semana cargada de tenis y celebraciones.