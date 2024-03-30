Representando a la institución de Necochea y Chacabuco, estarán los 5 oriundos de Olavarría: Darío Skraser (San Martín, Sierras Bayas), José Maceo (Pueblo Nuevo), Gustavo Márquez (Loma Negra y Pueblo Nuevo), Henry Ford (Pueblo Nuevo), Marcelo Victoria (Loma Negra), y Alberto Lorenzo, ex jugador profesional oriundo de Junín, que supo jugar Provinciales por Junín e integró equipos profesionales con Gimnasia de La Plata y en Boca Juniors, con Kenneth Hubbert y Guri Perazzo.

Como es habitual, los partidos se desarrollarán en dos escenarios: los clubes Unión y Quilmes. Las categorías masculinas (+40, +50 y +60 años) se jugarán por el sistema de zonas y luego habrá finales. En cuanto a la categoría femenina (+40 años), que contará con cuatro equipos, jugarán todos contra todos y los dos primeros conjuntos disputarán la final.

El certamen contará con la supervisión de la Asociación Marplatense de Básquetbol, y el arbitraje estará a cargo de jueces de la propia AMB.