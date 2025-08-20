Orlando Peralta: "Coky Ivanoff irradiaba alegría en cada grupo que formaba parte"
El azuleño recordó al excelentísimo jugador y Director Técnico chaqueño, al aire de LU32, luego de conocerse su fallecimiento. En la ciudad de Azul jugaron juntos en varias instituciones y, ya de grande, les tocó compartir Cuerpo Técnico en Sportivo Piazza.
La semana pasada, falleció a los 65 años Celso Constantino Ivanoff, en la ciudad de Azul. "Coky", como lo conocían todos, fue un extraordinario jugador en la década del `80 y del '90 en diferentes clubes de la vecina ciudad, tanto en torneos locales como regionales.
Al aire de Lu32, a través de "60 Minutos", Orlando Abel Peralta, gran amigo y compañero de Ivanoff, lo recordó junto a Fabián Casanella y Braian Tiseira. Contó anécdotas, momentos en los cuales formaron parte de equipos de fútbol, tanto en su paso como jugadores o técnicos.
"Coky irradiaba alegría en cada grupo que formaba parte", comentó Peralta. A su vez, expresó: "Podía jugar en cualquier posición del campo, que lo hacía bien. No tenía problema. Era un excelentísimo jugador. Luego, como Director Técnico pude ser parte de su cuerpo técnico y compartir grandes momentos", concluyó.
B.T