La semana pasada, falleció a los 65 años Celso Constantino Ivanoff, en la ciudad de Azul. "Coky", como lo conocían todos, fue un extraordinario jugador en la década del `80 y del '90 en diferentes clubes de la vecina ciudad, tanto en torneos locales como regionales.

Al aire de Lu32, a través de "60 Minutos", Orlando Abel Peralta, gran amigo y compañero de Ivanoff, lo recordó junto a Fabián Casanella y Braian Tiseira. Contó anécdotas, momentos en los cuales formaron parte de equipos de fútbol, tanto en su paso como jugadores o técnicos.

"Coky irradiaba alegría en cada grupo que formaba parte", comentó Peralta. A su vez, expresó: "Podía jugar en cualquier posición del campo, que lo hacía bien. No tenía problema. Era un excelentísimo jugador. Luego, como Director Técnico pude ser parte de su cuerpo técnico y compartir grandes momentos", concluyó.

B.T