Pablo Burghini fue presentado el mes pasado como nuevo Director Técnico de Espigas. A más de tres semanas de entrenamiento ininterrumpido, dialogó con Fabián Casanella y Braian Tiseira en "60 Minutos" sobre cómo vienen preparando el comienzo del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría, dónde enfrentarán a Sierra Chica en el Pedro Iriart Legorburu, el próximo fin de semana.

La importancia de los refuerzos que ha conseguido el plantel, las bajas y las personas que se han ido, la metodologìa implementada para la nueva forma de entrenar y la idea de juego propuesta por él mismo y su CT, fueron algunos de los temas que se abordaron.