Pablo Burghini: "La apuesta en Espigas es a un año y medio de duración, como mínimo"
El nuevo Director Técnico de Espigas dialogó con LU32 acerca de su comienzo en el conjunto de la localidad, expresó su deseo de tener un buen semestre y rescató la importancia que ha tenido en el plantel la continuidad de los entrenamientos.
Pablo Burghini fue presentado el mes pasado como nuevo Director Técnico de Espigas. A más de tres semanas de entrenamiento ininterrumpido, dialogó con Fabián Casanella y Braian Tiseira en "60 Minutos" sobre cómo vienen preparando el comienzo del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría, dónde enfrentarán a Sierra Chica en el Pedro Iriart Legorburu, el próximo fin de semana.
La importancia de los refuerzos que ha conseguido el plantel, las bajas y las personas que se han ido, la metodologìa implementada para la nueva forma de entrenar y la idea de juego propuesta por él mismo y su CT, fueron algunos de los temas que se abordaron.