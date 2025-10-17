Durante la presentación del plantel completo de Racing, este jueves en el Buglione Martinese y con la cobertura de LU32, el público “chaira” esperaba con ansias la llegada de uno de los referentes futbolísticos que tiene: Pablo Mujica. Allí, el delantero olavarriense charló con Fabián Casanella para Radio Olavarría y expresó su felicidad de poder estar nuevamente en la institución.

Después de su gran año en Villa Mitre, jugando el Torneo Federal A y, luego de quedar eliminados el pasado fin de semana, se dio la posibilidad de su retorno a la institución (aunque a préstamo hasta la finalización de la participación de Racing en el certamen) y se lo notó muy contento por eso: “Racing es una institución muy importante para mí. En el club me siento como en mi casa y estoy muy feliz de poder estar nuevamente acá”, sentenció.