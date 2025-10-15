Racing sumó un refuerzo de gran jerarquía en el mediodía de este miércoles. Pablo Mujica, de gran nivel en su paso por el Chaira, retorna a la institución luego de disputar la tercera categoría del fútbol argentino para Villa Mitre de Bahía Blanca.

Acostumbrado a desempeñarse como extremo por derecha, llega a reforzar el plantel de Roberto Tucker, que el martes también cerró la llegada de Nadir Hadad.

De esta manera, Racing continúa reforzando un plantel que buscará el ascenso. Su primer encuentro será este domingo desde las 17:30 contra Estudiantes.