El pasado viernes, Racing le ganó a Estudiantes por la cuarta fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol 2025, en lo que respecta a la zona sur, donde se encuentra como único líder del grupo, habiendo ganado los cuatro partidos disputados. Fue 82 a 73, en un encuentro que tuvo la participación de más de 1.000 personas en el Maxi Gimnasio del “Chaira”.

Un extraordinario cotejo de Marcos Risso y Jeffrey Merchant, quienes anotaron 20 y 23 puntos, respectivamente, marcando el rumbo del equipo dirigido por Matías Orlando y ayudando debajo del aro, lo que permitió que defensivamente tuvieran un muy buen partido. Yaben aportó 17 tantos, mientras que Vázquez anotó 13.

Por el lado del “Bata”, vimos un excelente partido de Nicolás Lorenzo, que descolgó 19 puntos en el tanteador. Mientras que Federico Silveyra aportó 17 puntos y Nicolás Macrini sumó 14, aunque no fue determinante y estuvo muy bien opacado por la defensa de Racing. Por último, Mateo Framiñán marcó 11 unidades.

En cuanto a otros resultados, Unión y Progreso sorprendió y le ganó 63 a 49 a Independiente de Tandil, como visitante. Sarmiento, en Coronel Suárez, triunfó por tres puntos sobre Alumni de Orense: fue 78 a 75. Por último, Kimberley ganó como visitante ante Huracán de Tres Arroyos, por 80 a 75.

La quinta fecha tendrá la visita de Racing a Orense, donde enfrentará a Alumni, en un partido clave para desprenderse en la tabla de posiciones. Por el otro lado, el equipo de Beltramella hará de local ante Kimberley de Mar del Plata.

