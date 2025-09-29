Pasó la octava fecha: Tres punteros y un torneo que arde

Se desarrolló, casi en su totalidad, la 8.ª fecha del Torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría que lleva el nombre de “Tito Alonso”, donde se destacó el “Clásico Moderno” entre Ferro y Racing, que dejó triunfadores a los dirigidos por Gustavo Liggerini. A su vez, Loma Negra bajó a Municipales de la punta y Embajadores tuvo a un Franco Fernández intratable para escalar a lo más alto. Son tres los punteros del torneo y está que arde.

En principio, el viernes por la noche Estudiantes y Colonias y Cerros abrieron la jornada, pero la tormenta eléctrica hizo que Jerónimo Navas tomara una acertada decisión al suspender el encuentro cuando el reloj marcaba los primeros 16 minutos en disputa. Para entonces, el conjunto de Peralta ya ganaba 1 a 0 con el gol de Joaquín Stular. El cotejo se completará este lunes desde las 20 hs.

La jornada dominguera tuvo partidos por todos lados, con variados resultados. En principio, Loma Negra contó con un “Gabigol” Rivas descollante (estampó un doblete) que junto a Gonzalo Trepichio hicieron delirar al “cele” de la Villa Alfredo Fortabat al conseguir un triunfazo en el “José Salvador Stuppia”, por 3 a 2 ante Municipales. Los dos tantos de Franco Janson, otro que ya no sorprende, lamentablemente no le alcanzaron al equipo de Prevetera para mantener la punta del campeonato. Con este triunfo, Loma Negra (que viene rompiendo las redes con tremenda difusión nacional por su próxima participación en el Torneo Regional Amateur) se suma a lo más alto de la cima y la comparte con el “carbonero” y el “diplomático”.

Hablando de Embajadores, temprano goleó a San Martín de Sierras Bayas como local. Un Franco Fernández extraordinario fue quien le dio la victoria al marcar los cinco goles del “ceo”. Un dato no menor: el último registro de un jugador que convirtió cinco goles en un partido de la liga local data del 20 de noviembre de 2012, cuando Martín Galotti estampó los cinco tantos con los que Racing le ganaba, justamente, también al “León Serrano” (información cedida por el archivo histórico de Fabián Ricardo Casanella). Franco Irusta, en contra de su propio arco, marcó el gol de la visita, que cerró el marcador del partido.

El plato fuerte de la jornada, sin lugar a dudas, fue el “clásico moderno” entre Ferro y Racing. Ambos se vieron las caras en el Domingo Francisco Colasurdo, lamentablemente sin hinchas visitantes, y todo fue para el “carbonero”, aunque había comenzado ganando la visita.

Uriel Mormando, en el complemento, le dio la victoria transitoria al plantel de Tucker. Pero solo les alcanzaron cinco minutos a los de Liggerini para darle vuelta el resultado. Primero Thiago Beltrán para empatarlo y luego Joaquín Malinauskas para ganarlo y desatar el delirio de toda la banda local. Cotejo parejo, trabado y muy friccionado: típico de un clásico. Sobre el final, Gonzalo Izaguirre fue sustituido y retirado en ambulancia, ya que se le salió el hombro (se le realizarán estudios para ver la gravedad de la lesión). Ferro se sumó al tridente puntero y Racing quedó a tres.

Por otro lado, Recalde volvió a triunfar una vez más, llegó a las diez unidades y denota un buen momento en su primer año en Primera. Agustín Sosa y Martín Wilt fueron los autores de los goles del conjunto de la localidad, mientras que Jerónimo Belinchón anotó para Sierra Chica. Fue final 2 a 1.

Para finalizar el repaso de la octava fecha, El Fortín e Hinojo no pasaron del empate. Fue 1 a 1 en el Ricardo Sánchez. Agustín Ruppel marcó para el local, mientras que Agustín Corvalán selló el empate para la visita.

Los que comparten la punta, pero en la tabla de goleadores son Franco Fernández y Gabriel Rivas; ambos tienen cinco tantos. Uno los hizo todos hoy, mientras que el otro ya tenía tres y sumó el doblete de esta tarde.

En reserva, Estudiantes le ganó 4 a 1 a Colonias y Cerros, Racing triunfó 3 a 1 ante Ferro, Municipales y Loma Negra empataron 1 a 1, Embajadores le ganó por la mínima 1 a 0 a San Martín. El Fortín e Hinojo jugarán el martes desde las 17 hs, mientras que Recalde y Sierra Chica lo harán el mismo día pero desde las 20 hs.

Posiciones en Primera: Embajadores, Loma Negra y Ferro 16; Municipales 15; Racing 13; Estudiantes 12*; Recalde 10; Espigas 8; Sierra Chica 7; El Fortín 6; San Martín 5; Hinojo 3; Colonias y Cerros 1*. (*) Deben un partido.

Posiciones en Reserva: Embajadores 16; Municipales 15; Loma Negra 14; Racing 13; Estudiantes 12; Ferro 11; El Fortín 10*; Sierra Chica e Hinojo 8*; San Martín 6; Colonias y Cerros 5; Recalde 4*; Espigas 2.

La próxima fecha se disputará de la siguiente manera: Racing vs Estudiantes, Sierra Chica vs Embajadores, Loma Negra vs Ferro, San Martín vs Municipales, Colonias y Cerros vs El Fortín, Hinojo vs Espigas. Quedará libre Recalde.