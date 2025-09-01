En la noche del domingo, el Seattle Sounders, con Pedro De la Vega, se coronó campeón de la Leagues Cup 2025, torneo en el que participaron 18 equipos de la MLS y todos los planteles de la Liga Mexicana de Fútbol. En la final goleó 3-0 al Inter de Miami, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul entre los titulares.

En un partido en el que el conjunto del olavarriense fue superior al equipo de Javier Mascherano, el Seattle Sounders marcó la diferencia durante el segundo tiempo, asegurando la victoria sobre el cierre del encuentro.

Rosario, Roldán y Rothrock fueron los autores de los tantos que le dieron el título a los “verdes” en el Lumen Field de su ciudad. “Pepo” jugó sesenta minutos y luego fue reemplazado por Kossa-Rienzi.

Una vez finalizado el cotejo, jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos se trenzaron en la mitad de la cancha, donde hubo golpes de puño, empujones e insultos de ambas partes. Durante el partido, el nacido futbolísticamente en Ferro y con paso por Lanús ya había tenido un encontronazo con Messi y De Paul, del cual los separó el árbitro. La situación quedó allí y, en conferencia, Pedro dijo: “Messi y De Paul son de los mejores del mundo; son los campeones del mundo. Es una situación de partido y queda ahí”.

Como si todo lo vivido el domingo fuese poco, a la hora de la premiación el olavarriense fue elegido por la organización del evento como el “Mejor jugador del torneo”, teniendo que subir al escenario a recibir el trofeo. Sin dudas, un premio al esfuerzo, al gran campeonato realizado y al excelente presente que está teniendo Pedro en Estados Unidos.

B.T.