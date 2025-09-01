El Olavarriense Pedro De la Vega, en medio de los festejos por la obtención de la Leagues Cup 2025, envió un cálido saludo a toda la gente que lo apoyó desde la ciudad.

Cabe resaltar que luego de lo que fue el triunfo de su Seattle Sounders por 3-0 frente a Inter Miami, el surgido en Ferro fue elegido el mejor jugador del torneo