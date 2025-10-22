En el día de ayer, a través de un comunicado de prensa, el Seattle Sounders confirmó la lesión de Pedro De la Vega: fractura de la rótula de la rodilla derecha. La misma hizo que el jugador fuera operado con éxito y ahora deberá comenzar, de a poco, la rehabilitación. Una baja muy sensible para el conjunto estadounidense que pelea por los puestos importantes de la MLS y que viene de ganar la Leagues Cup.

La gran figura que tiene el equipo de Seattle sufrió esta lesión en el último encuentro ante el New York City FC, lo que lo alejará de las canchas por seis meses. Ayer fue operado y, según una fuente cercana al jugador consultada por LU32, la intervención fue un éxito y el olavarriense ya comenzó la etapa de recuperación.

El nacido en Ferrocarril Sud de Olavarría fue la gran figura del equipo en el último título conseguido meses atrás, donde le ganaron al Inter de Miami de Messi por la Leagues Cup.