Pasadas las 11:30 de este domingo se largó la final del Turismo 4000 Argetnino, rápidamente el olavarriense saltó a la punta seguido por José Luis Newing (Dodge) y Daniel Nefa (Ford).

Si bien no conseguía hacer diferencia, conseguía en la recta principal los metros necesarios para hacer la primera parte del “Roberto Mouras” sin mayores complicaciones.

Pero promediando la final, el piloto de Tandil encontró el hueco para superar al de Olavarría que también perdió con Nefa y quedó tercero.

De ahí en más los dos líderes le hicieron diferencia a Villamayor que a su vez giraba con tranquilidad con el solo objetivo de mantener el tercer lugar, un premio más que merecido para él y su equipo por el trabajo realizado en estos últimos diez días.

El top ten de esta competencia lo completaron, 4° Facundo Barnetche, 5° Adolfo Cattaneo, 6° Gabriel Grijniewicz, 7° Alejandro Roma, 8° Ricardo Zubía, 9° Andres Kechichian, 10° Martín Taddeo.