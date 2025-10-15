A través de una gacetilla de prensa, el Club Racing de Olavarría invitó a sus socios, hinchas y medios de comunicación a la presentación del plantel que afrontará el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que comenzará este domingo con el enfrentamiento ante su clásico rival, Estudiantes, en el Buglione Martinese. Dicho evento se llevará a cabo este jueves, desde las 18:00, donde también se dará a conocer la nueva piel de la “estrellita”, que tendrá su marca propia: 1916. Por otro lado, Estudiantes hará lo propio en el Parque Carlos Guerrero desde las 17:30 y Embajadores comenzará su evento a las 20:00 en el Clemente Di Carlo.

A continuación, compartimos la gacetilla completa:

"Como marca nuestra historia

Nuestra esencia. Nuestros colores. Nuestra piel. Nace nuestra marca, nace 1916.

Diecinueve Dieciséis trae consigo la impronta chaira; nace nuestra marca de ropa. En vísperas de jugar un nuevo Torneo Regional Amateur, decidimos conformar una nueva propuesta con identidad propia. Es así que se viene el equipo de juego para nuestro plantel de fútbol masculino que nos representará en el próximo TRFA.

Nuestra identidad. Concepto principal del producto oficial de Racing. Un club con una historia tan rica y diversa, que ha sido faro en distintas etapas, trae hoy esta nueva propuesta: plasmar identidad y colores en un producto propio y oficial de RAC.

Nuestra segunda piel. Llevar todos los días o en distintas ocasiones la ropa chaira es un ritual, es un estado del alma. Significa club, barrio, sentido de pertenencia. Llevaremos nuestra identidad a donde vayamos con 1916.

Socios, hinchas, pueblo chaira: quedan invitados al lanzamiento que realizaremos todos juntos el día jueves a las 18:00 en el estadio, junto a la presentación del equipo para el Torneo Regional. Allí realizaremos una sesión de fotos del equipo, de las disciplinas y de los hinchas que se acerquen con motivo de presentar el producto oficial del club", divulgó Racing.

En consecuencia, el club Estudiantes de Olavarría hará su conferencia de prensa desde las 17:30 en el Parque Carlos Guerrero, donde contará con el cuerpo técnico presente junto a su comisión directiva y la subcomisión de Fútbol, sumado a los jugadores referentes de la institución. Allí atenderán a los medios. A su vez, Embajadores presentará su nueva camiseta con el elenco total en el Clemente Di Carlo, desde las 20:00. Por último, Ferro lo llevará adelante, seguramente, el día viernes.

Es así que, desde la tardecita del jueves, los equipos que representarán a la ciudad de Olavarría en el Torneo Regional Federal Amateur comenzarán a vivenciar el camino hacia la ilusión del ascenso.