La rueda de prensa contó con la participación del Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, quien estuvo acompañado por Julián Echegaray y Bruno Vedellini, organizadores del evento.

“Quiero agradecerle a Bruno, a Julián, por el trabajo que vienen realizando, nosotros como municipio lo acompañamos. Esta carrera que ya es una tradición, ha logrado tener una fecha establecida en este lugar hermoso que tenemos en Olavarría, como lo es Sierras Bayas, un entorno natural nos permite este tipo de carreras”, expresó Arouxet.

En ese marco, enfatizó que “el fin de semana del 27 y 28 de septiembre vamos a tener la visita de, al menos, 400 personas, que vienen por la competencia, más amigos y familiares. Eso hace dinamizar esta economía que hoy por hoy está tan compleja”.

Julián Echegaray, por su parte, añadió que “esta es la sexta edición, que estamos organizando con Bruno y con todo un equipo enorme de colaboradores. Tenemos de gente amiga, clientes del gimnasio, el Instituto de Educación Física. Alrededor de 100 personas van a estar colaborando con nosotros entre sábado y domingo. Es mucha la movida que hay que hacer y este equipo que nos acompaña hace también que tomemos la decisión año a año de seguir adelante”.

Por último, Vedellini expresó que “es un evento deportivo, pero también es un evento social. Viene mucha gente de todos lados del país. La carrera se desarrolla en un lugar geográfico y social que es único en la provincia de Buenos Aires, como lo es Sierras Bayas, que es la cuna de la minería en la provincia”.

“Olavarría es el corazón de la provincia, es el centro geográfico de la provincia y también es el corazón de la minería de la provincia. Por eso, un detalle no menor, es que quien gane la carrera va a subir con un trofeo hecho de piedra extraído de la zona”, concluyó.