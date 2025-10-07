Pueblo Nuevo fue el mejor olavarriense en las finales de la LI.CE.BO
En Mar del Plata y Mar Chiquita se realizaron, el fin de semana, las finales de la Liga del Centro de la provincia de Buenos Aires en voleibol, tanto en Primera División masculina como femenina. Pueblo Nuevo se quedó con el bronce en la rama masculina, mientras que en la rama femenina las “lobas” terminaron en el quinto puesto y Estudiantes en el séptimo.
El pasado fin de semana, Mar Chiquita y Mar del Plata fueron sedes de las finales de la LI.CE.BO, tanto en rama masculina como femenina, en Primera División. Pueblo Nuevo fue el mejor de los olavarrienses, dejando un gran nivel y quedándose con el tercer puesto. También participaron Estudiantes y Mariano Moreno.
En la rama masculina, los resultados del fin de semana fueron los siguientes:
Cuartos de final Oro
Pueblo Nuevo 3-2 Cedetalvo (Mar del Plata)
Cuartos de final Plata
Mariano Moreno 3-2 Costa Sud (Tres Arroyos)
Estudiantes 3-0 Edal (Tandil)
Semifinal Oro
Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos
Semifinal Plata
Estudiantes 3-1 Huracán (Necochea)
Mariano Moreno 1-3 Olimpo (Bahía Blanca)
Tercer puesto Oro
Pueblo Nuevo 3-1 Liniers (Bahía Blanca)
Tercer puesto Plata
Mariano Moreno 3-1 Huracán (Necochea)
Final Plata
Estudiantes 0-3 Olimpo (Bahía Blanca)
Posiciones finales
1 Once Unidos (MdP)
2 Banco Provincia (MdP)
3 Pueblo Nuevo
4 Liniers (BB)
5 Azul Voley
6 Cedetalvo (MdP)
7 Tiro Federal (BB)
8 Juventud Unida (Tandil)
9 Olimpo (BB)
10 Estudiantes
11 Mariano Moreno
12 Huracán (Necocheca)
13 Costa Sud (TA)
14 Edal (Tandil)
15 Atlético Villa Gesell
16 La Armonía (BB)
Por el lado de la Primera División Femenina, se obtuvieron los siguientes resultados:
Triangular Oro
Pueblo Nuevo 2-3 Liniers
Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos
Quinto puesto Oro
Pueblo Nuevo 3-0 Olimpo
Copa de Plata
Estudiantes 3-2 Juventud Unida
Estudiantes 3-1 Huracán
Estudiantes 3-1 Tiro Federal
Estudiantes 3-0 Villa Mitre
Posiciones finales:
1 Bahiense del Norte
2 Once Unidos MdP
3 Liniers BB
4 Mar Chiquita Voley
5 Pueblo Nuevo
6 Olimpo BB
7 Estudiantes
8 Tiro Federal BB
9 Huracán Necochea
10 Juventud Unida Tandil
11 Villa Mitre BB
Por último, cabe destacar a Valentín Masson del Club Pueblo Nuevo, que obtuvo el premio individual a mejor bloqueador del torneo. A continuación, compartimos los premios completos en la Primera División Masculina de la LI.CE.BO:
Mejor atacante: Nicolás Oroz (Banco Provincia).
Mejor receptor: Joaquín Sirolesi (Banco Provincia).
Mejor bloqueador: Valentín Masson (Pueblo Nuevo).
Mejor sacador: Nicolás Oroz (Banco Provincia).
Mejor defensor: Matías Martín (Once Unidos).
Mejor armador: Juan Ignacio Macció (Once Unidos).
Mejor jugador: Brais Del Coto (Once Unidos).