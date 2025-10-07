Pueblo Nuevo fue el mejor olavarriense en las finales de la LI.CE.BO

El pasado fin de semana, Mar Chiquita y Mar del Plata fueron sedes de las finales de la LI.CE.BO, tanto en rama masculina como femenina, en Primera División. Pueblo Nuevo fue el mejor de los olavarrienses, dejando un gran nivel y quedándose con el tercer puesto. También participaron Estudiantes y Mariano Moreno.

En la rama masculina, los resultados del fin de semana fueron los siguientes:

Cuartos de final Oro

Pueblo Nuevo 3-2 Cedetalvo (Mar del Plata)

Cuartos de final Plata

Mariano Moreno 3-2 Costa Sud (Tres Arroyos)

Estudiantes 3-0 Edal (Tandil)

Semifinal Oro

Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos

Semifinal Plata

Estudiantes 3-1 Huracán (Necochea)

Mariano Moreno 1-3 Olimpo (Bahía Blanca)

Tercer puesto Oro

Pueblo Nuevo 3-1 Liniers (Bahía Blanca)

Tercer puesto Plata

Mariano Moreno 3-1 Huracán (Necochea)

Final Plata

Estudiantes 0-3 Olimpo (Bahía Blanca)

Posiciones finales

1 Once Unidos (MdP)

2 Banco Provincia (MdP)

3 Pueblo Nuevo

4 Liniers (BB)

5 Azul Voley

6 Cedetalvo (MdP)

7 Tiro Federal (BB)

8 Juventud Unida (Tandil)

9 Olimpo (BB)

10 Estudiantes

11 Mariano Moreno

12 Huracán (Necocheca)

13 Costa Sud (TA)

14 Edal (Tandil)

15 Atlético Villa Gesell

16 La Armonía (BB)

Por el lado de la Primera División Femenina, se obtuvieron los siguientes resultados:

Triangular Oro

Pueblo Nuevo 2-3 Liniers

Pueblo Nuevo 0-3 Once Unidos

Quinto puesto Oro

Pueblo Nuevo 3-0 Olimpo

Copa de Plata

Estudiantes 3-2 Juventud Unida

Estudiantes 3-1 Huracán

Estudiantes 3-1 Tiro Federal

Estudiantes 3-0 Villa Mitre

Posiciones finales:

1 Bahiense del Norte

2 Once Unidos MdP

3 Liniers BB

4 Mar Chiquita Voley

5 Pueblo Nuevo

6 Olimpo BB

7 Estudiantes

8 Tiro Federal BB

9 Huracán Necochea

10 Juventud Unida Tandil

11 Villa Mitre BB

Por último, cabe destacar a Valentín Masson del Club Pueblo Nuevo, que obtuvo el premio individual a mejor bloqueador del torneo. A continuación, compartimos los premios completos en la Primera División Masculina de la LI.CE.BO:

Mejor atacante: Nicolás Oroz (Banco Provincia).

Mejor receptor: Joaquín Sirolesi (Banco Provincia).

Mejor bloqueador: Valentín Masson (Pueblo Nuevo).

Mejor sacador: Nicolás Oroz (Banco Provincia).

Mejor defensor: Matías Martín (Once Unidos).

Mejor armador: Juan Ignacio Macció (Once Unidos).

Mejor jugador: Brais Del Coto (Once Unidos).