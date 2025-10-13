Pueblo Nuevo se adjudicó el cuarto Grand Prix

La actividad del cuarto Gran Prix que organizó la Asociación Olavarriense de Voleibol se llevó a cabo el viernes en las instalaciones del Club Pueblo Nuevo y tuvo al local como ganador del mismo. En la final venció a Estudiantes Blanco por 2 a 0 (25-21 y 25-22).



A los cinco equipos que toman parte de la liga local se sumó Club Ciudad de Bolívar, y así los seis participantes conformaron la parte clasificatoria en dos triangulares, para luego definir los puestos quinto, tercero y primero.

Ratificando su muy buen momento, que lo tiene como líder invicto en el certamen doméstico y tras haber hecho podio en la muy competitiva Liga del Centro Bonaerense hace unos días en Mar del Plata, los lobos quieren encaminarse de la mejor forma al compromiso de mayor importancia en el año: el Provincial de Clubes a desarrollarse el mes próximo en nuestra ciudad. La nota la dio Estudiantes Blanco, que desalojó a Mariano Moreno de la final, tras vencerlo en el tie-break en la parte clasificatoria.

Gran Prix AOV Mayores masculino

Viernes 10 en Pueblo Nuevo – Resultados

Pueblo Nuevo 2 – Estudiantes Negro 0 (25-8, 25-13)

Mariano Moreno 2 – Racing 0 (25-12, 25-15)

Pueblo Nuevo 2 – CC Bolívar 1 (25-19, 26-28, 15-12)

Estudiantes Blanco 2 – Mariano Moreno 1 (20-25, 25-16, 15-12)

CC Bolívar 2 – Estudiantes Negro 0 (25-14, 25-11)

Estudiantes Blanco 2 – Racing 0 (25-17, 25-15)

Racing 2 – Estudiantes Negro 0 (25-22, 25-22)

Mariano Moreno 2 – CC Bolívar 0 (25-22, 25-21)

Pueblo Nuevo 2 – Estudiantes Blanco 0 (25-22, 25-21)

Posiciones finales: 1° Pueblo Nuevo, 2° Estudiantes Blanco, 3° Mariano Moreno, 4° Club Ciudad de Bolívar, 5° Racing, 6° Estudiantes Negro.

Pueblo Nuevo: Franco Miserantino, Braian Mac Gaw, Marcelo Di Césare, Joan Barrios, Agustín Lamique, Jeremías Vivas, Juan Bautista Torrecilla, Valentín Carpinetti, Valentín Masson, Juan Domina, Eliseo Ferraiuelo, Guido Rodríguez. DT Franco Labattaglia.

Estudiantes Blanco: Juan Ignacio Cortavarría, Germán Detzel, Renzo Cobos, Díaz, Felipe Borger, Lautaro Longhini, Agustín Mantovani, Dalmolin, Nicolás Herrera, Miguel Liberatti. DT Nahuel Uriarte. AT Ingrid Conte.

Árbitros: Enzo López, Agustín Arrieta, Leandro Dicharri (Colegio de Árbitros Asociación Olavarriense de Voleibol)