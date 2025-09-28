En la noche del sábado se cerró la séptima fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol que organiza la CAB y fue con victoria del “chaira” por 51 a 49. En principio, sorprende el tan bajo goleo entre ambos equipos, pero el resultado ayudó a que el conjunto olavarriense se quede con los dos puntos y empiece a liderar la tabla de posiciones.

Salvo en el tercer cuarto, Racing fue superior en los demás y fue claro ganador de los parciales. Se fue al descanso del medio tiempo con una diferencia de diez puntos (20-30), pero el segundo tiempo comenzaba cuesta arriba para los de Orlando, ya que Unión y Progreso igualó el cotejo al finalizar el tercer cuarto (39-39). En los últimos diez minutos, la visita lo cerró en la última bola del partido y terminó ganando el juego por dos puntos de diferencia (49-51).

Marcos Risso, cuestión que ya no sorprende porque es de lo mejor que tiene Racing, fue el máximo anotador del partido con 15 puntos. Cerca lo tuvo Manuel Yaben, que anotó 11 unidades. En el local, Matías Tracana anotó 10 unidades y fue el mejor de los tandilenses.

La semana próxima comenzará a desarrollarse la segunda rueda, cuestión que tendrá a Estudiantes viajando a Tandil para enfrentar justamente a Unión y Progreso, mientras que Racing recibirá a Kimberley de Mar del Plata en el Parque Olavarría.

La tabla de posiciones está así: Racing 13; Alumni, Estudiantes, Unión y Progreso 11; Independiente, Sarmiento y Kimberley 10; Huracán 8.