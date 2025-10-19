Jornada intensa en la tarde del domingo en el arranque del Torneo Regional Amateur. Loma Negra y Ferro no pasaron del 0-0 en la Villa Alfredo Fortabat, mientras que Racing triunfó en el clásico frente a Estudiantes.

A partir de dos conversiones de su gran estrella, Pablo Mujica, y un tanto de Santiago Izaguirre, Racing logró un importante triunfo en su debut en la competencia.

En un partido muy intenso por parte de ambos conjuntos, el Chaira fue más profundo y logró convertir sus ocasiones. La diferencia pudo haber sido incluso mayor de no ser por una gran atajada del arquero bataraz, Julián Masson.

De esta manera, los dirigidos por Roberto Tucker comenzaron su participación en este Regional Amateur con el pie derecho y con una gran imagen frente a sus hinchas.

Por su parte, más allá de la falta de goles, Ferro y Loma Negra brindaron un atractivo partido en la Villa Alfredo Fortabat. Ambos equipos, reforzados, tuvieron variadas oportunidades, pero no las concretaron.

Asimismo, cabe recordar que en la tarde del sábado Embajadores recibió en su cancha a Balonpié de Bolívar. Fue triunfo 3-0 para los visitantes.