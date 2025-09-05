Esta noche se juega la cuarta fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol en la Zona Sur y tendremos enfrentamiento local en el “Parque Olavarría”, cuando los “chairas” y los “bataraces” se crucen desde las 21 h.

En una nueva edición del clásico olavarriense, tanto Racing como Estudiantes llegan luego de ganar la pasada semana, lo que incentiva a prever un buen encuentro y en el que se espera un muy buen marco de público. El equipo que dirige Beltramella viene de ganar como local ante Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, mientras que los dirigidos por Matías Orlando llegan luego de triunfar ante Huracán de Tres Arroyos, en condición de visitante.

Con jugadores de buen juego en ambos planteles, sin poder contar con la presencia de Federico Marín debido a un desgarro que lo tiene fuera de las canchas desde hace un tiempo y que todavía no le ha permitido debutar en este torneo, esperamos un desarrollo del partido con mucho roce, lo que tal vez logre que sea un cotejo muy disputado, con la incógnita del goleo.

B.T.