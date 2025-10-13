Racing sufrió su primera derrota y Estudiantes ganó un partido complicado

El pasado viernes se desarrolló la novena fecha del Torneo Pre-Federal de básquetbol con una gran victoria de Estudiantes como local y la primera derrota de Racing en el certamen, a manos de Independiente de Tandil.

En Tandil, Independiente se hizo fuerte de local, ganó un partido muy ajustado y proclamó el cierre del invicto “chaira” en el torneo. Fue derrota 63 a 60 para el conjunto de Matías Orlando, que tuvo una vez más a Marcos Risso como el máximo anotador del partido con 18 unidades. Un punto menos anotó Jeffrey Merchant (17). Por el lado local, Arca fue el máximo goleador del equipo con 15 puntos.

Por otro lado, en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Estudiantes se impuso ante un difícil Alumni de Orense por 75 a 70. Federico Marín, con 21 tantos, fue el máximo anotador del encuentro y el mejor jugador del partido. Sebastián Masson anotó 18 unidades y Nicolás Lorenzo 12, para el equipo de Beltramella. Por el lado de la visita, el mejor fue Bautista Besmalinovich con 20 tantos.

Este próximo viernes, el “bata” visitará a Sarmiento en Coronel Suárez, mientras que Racing recibirá a Huracán de Tres Arroyos. Luego, la próxima semana, se enfrentarán ambos con el “albinegro” como local.