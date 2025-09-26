La continuidad de la sexta fecha de la Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría se encontró con una gran victoria de Racing en Bolívar. En la noche del jueves, el equipo “chaira” le ganó 75 a 71 a Sport Club Trinitarios, en un partido que lo tuvo abajo durante todo el encuentro, salvo en el último cuarto.

Dentro de los resultados de esta fecha, el martes Pueblo Nuevo superó a Chacarita por 67 a 46, siendo su segunda victoria. Mientras que Estudiantes se impuso ante Ferro por 80 a 63, logrando su tercer triunfo en el torneo, el día miércoles.

La jornada se cierra este viernes, con la participación de San Martín de Sierra Bayas y El Fortín, desde las 21 hs, en el gimnasio del “León Serrano”.