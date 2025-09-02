Este lunes por la noche, en el "parque Olavarría", se abrió la tercera fecha del Torneo Clausura que organiza la ABO, con el clásico entre Racing y Estudiantes. En un cotejo muy parejo, el “Chaira” se impuso ante el “Bata” por 73 a 70, en la previa de lo que será el enfrentamiento entre ambos el próximo viernes, por la cuarta fecha del torneo Pre-Federal que organiza la Federación Bonaerense.

En el local, Tomás Ciuffetelli fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido de cerca por Manuel Yaben y Lucas Mondino con 12 unidades. Por el lado de la visita, se destacó Fermín Callegaro con 18 tantos, seguido por Mateo Framiñán con 13.

La fecha sigue el miércoles, cuando se enfrentarán San Martín e Independiente de Tandil, en Sierras Bayas y desde las 21:00. Mientras que el viernes tendremos dos encuentros: Sport Club Trinitarios vs. Ferro, en Bolívar, y Chacarita frente a El Fortín, en Azul. Ambos cotejos serán desde las 21:15 y 21:30, respectivamente.

B.T.