Este viernes se jugará la décima fecha del Torneo Pre-Federal de Básquetbol, con los conjuntos olavarrienses haciéndose presentes en las diferentes sedes. Racing será local, mientras que Estudiantes deberá viajar, en lo que será la previa del enfrentamiento entre ambos durante la próxima semana.

El equipo de Matías Orlando jugará su partido en el Parque Olavarría, enfrentando a Huracán de Tres Arroyos, con la ilusión de volver al triunfo y acercarse a la posibilidad del ascenso a la Liga Federal. Desde las 21 hs, en el gimnasio local.

Por su parte, Estudiantes tendrá que viajar hasta Coronel Suárez para cruzarse con Sarmiento. El cotejo será desde las 21 hs, y el “bata” necesita seguir por la senda del triunfo para estar prendido en la lucha por los primeros puestos.

Al aire de LU32, Matías Orlando, el director técnico del “Chaira”, dialogó con “60 Minutos”. En la entrevista, hizo un análisis del torneo hasta el momento, contó cómo afronta el plantel cada encuentro y habló muy bien de los refuerzos (Merchant y Risso), que le dieron el aire necesario a Racing para estar dónde está.