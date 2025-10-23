Ramiro Biscardi, arquero bolivarense, vuelve a defender el arco de Estudiantes de Olavarría después de su glorioso paso por el Club Ciudad de Bolívar. Fue el único bolivarense que ascendió las dos veces con el “celeste” y, esta última vez, decidió culminar el vínculo con la institución una vez consumado el histórico campeonato que los llevó a la Primera Nacional, para arreglar su llegada al equipo de Mauricio Peralta y afrontar lo que resta del Torneo Regional Federal Amateur.

En diálogo con LU32, el nacido en Bolívar destacó los cinco años que estuvo en su ciudad natal y deslizó su felicidad por renovar las energías, teniendo como objetivo llegar lo más lejos posible con el “bata” en este certamen.

Si bien faltan algunos detalles para que esté habilitado por el Consejo Federal para estar dentro de las canchas con la camiseta “albinegra”, Biscardi expresó: “Estoy muy feliz de volver a la ciudad que tantas alegrías me dio y que tan feliz me hizo, tanto a mí como a mi familia. Son días muy movilizantes, donde acabo de conseguir un logro muy difícil y que todavía no caigo, pero la vida del futbolista es así y ya estoy pensando en poder sumar desde mi lugar para que Estudiantes logre grandes cosas”, enfatizó Ramiro al aire de “60 Minutos”.

“Fue un proceso y proyecto hermoso, donde volví a mi ciudad, con mi familia y mis hijos, donde me trataron muy bien y donde conseguí dos estrellas con la institución. Pero decidí desvincularme totalmente una vez que conseguimos el título para poder sumarme a Estudiantes”, contó. Y agregó: “Hace cuatro o cinco meses me llamó Mauricio (Peralta) y me preguntó cómo andaba y cómo era mi situación, si me interesaba formar parte del proyecto, a lo que le respondí que sí, pero que primero el objetivo era el ascenso con Ciudad, que si eso se daba, estaba dispuesto a tomar este nuevo desafío. Esta semana me escribió para preguntarme si me inscribía o no en la planilla de buena fe, porque se cerraba el mercado y le dije que sí, pero siempre y cuando ascendiera. Si no, iba a ser imposible”, desarrolló en cuanto a la posibilidad de volver a Olavarría.

Si bien el objetivo y la idea de Ramiro es viajar todos los días desde Bolívar y disputar sólamente el Torneo Regional Federal Amateur, no se descartará ninguna posibilidad durante el 2026. El campeón del Regional 2021 y del Federal A 2025 se pone la camiseta bataraz para sumarle experiencia y sabiduría al arco del Parque Carlos Guerrero, aunque tendrá una competencia interna importante junto a Julián Masson, con alguien que ya conoce bastante por haber compartido equipo hace un par de años.