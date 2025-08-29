Ramón Galotti, con paso por Ferro y Estudiantes, habló al aire de LU32 con Fabián Casanella y Braian Tiseira en “60 Minutos”, contando su experiencia luego de ser presentado como nuevo jugador del Lucchese FC, equipo que milita en la cuarta categoría del fútbol italiano.

En la comunicación telefónica explicó cómo fue su llegada al país, qué le pidió el técnico, cómo es la ciudad en la que vive y con qué se encontró cuando visitó el predio de entrenamiento de la institución.

A modo personal y profesional, Galotti explicó que “mi idea es poder tener la mayor cantidad de minutos posibles, rendir bien y poder disfrutar; en principio, los primeros diez meses por los cuales arreglé. Después, en cuanto al lugar, la ciudad es bellísima, es hermoso todo lo que hay. Y con respecto al predio, es de primer nivel, nunca imaginé estar viviendo del fútbol en un país como este”, destacó el olavarriense. A su vez, culminó diciendo: “Estoy viviendo una experiencia hermosa, en un lugar de primer mundo”, concretó.

El Lucchese FC pertenece a la Liga Eccellenza, la cuarta categoría del fútbol italiano y, este fin de semana, comienza la actividad para el conjunto del cual forma parte el ex Ferro y Estudiantes, disputando la Copa Italia.

B.T.