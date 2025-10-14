De cara al Torneo Regional Amateur, los equipos olavarrienses continúan reforzándose y ultimando detalles en sus planteles.

En esta ocasión, Racing y Ferro han sumado refuerzos de alta jerarquía para sus planteles. En el caso de Racing, llega Nadir Hadad, volante surgido de Embajadores con un recordado paso por Olimpo de Bahía Blanca. Su último equipo fue Sportivo Las Parejas, en el Federal A.

Por su parte, el carbonero confirmó la llegada de Bruno Di Bello, otro surgido en Embajadores que disputará esta competencia. Di Bello jugó la última edición del Federal A en Kimberley de Mar del Plata.

Hadad se suma a la llegada de Cevasco, Álvarez y Martínez, mientras que Di Bello es un nuevo refuerzo en un equipo donde ya se habían incorporado Báez, Quimey Marín, Palmieri e Indacoechea, entre otros.

Ambos equipos buscarán ser protagonistas de este Regional Amateur, tan exigente como equilibrado.