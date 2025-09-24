Reunión clave en Estados Unidos con presencia de Infantino, Tapia y Domínguez: faltó Milei

Este martes, en Nueva York, hubo una reunión clave en el armado del Mundial 2030. Allí estuvieron presentes: Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL; y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. También estuvieron Ignacio Alonso y Robert Harrison, representantes de las federaciones uruguaya y paraguaya, respectivamente, quienes organizarán la primera parte del Mundial por cumplirse su primer centenario de la creación (el primero se jugó en Uruguay y Argentina en 1930), para luego trasladarse a Portugal, España y Marruecos.

En el cónclave también estuvieron presentes representantes de los países que conformarán la organización del campeonato mundial de dicho año, pero con una sola ausencia: la de alguien en representación del gobierno nacional. No estuvo ni Milei ni nadie de su equipo, lo que generó polémica y enojo en el entorno de Tapia. Esto recayó rápidamente en Toviggino, quien por su cuenta, en X, defenestró al presidente de la Nación.

Entre las cosas que dijo el tesorero de la AFA en sus redes sociales, podemos destacar: “Un gobierno y un presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que sólo le preocupa el ‘rescate’ de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el carnaval del fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón, ni a 2027... En fin”, criticó fuertemente.

Volviendo al tema central, desde la AFA aseguraron que en las próximas semanas habrá grandes novedades sobre la reunión realizada en el día de ayer y, dentro de los rumores, se piensa en que la Argentina tenga todos los partidos de su grupo en nuestro país, lo que generaría un revuelo importante a nivel mundial.