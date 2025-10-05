San Martín derrotó 1-0 a Municipales y cortó la mala racha

En la fresca tarde del domingo, San Martín venció por 1-0 a Municipales en el “Pozo Serrano” y logró cortar una racha de malos resultados. El conjunto del sindicato, por su parte, perdió valiosos puntos en la lucha entre los líderes de la tabla.

El arranque fue frenético, con mucho vértigo e intensidad por ambos conjuntos. Lentamente, los locales se fueron haciendo dueños de la pelota y lograron dominar las acciones del encuentro durante los primeros 45 minutos. A través de los pies de Arce en primer lugar, y luego del juvenil Santiago Colo, los dirigidos por Serantes generaron ocasiones de gol que no llegaron a concretarse.

Parecía que la primera mitad terminaría sin mayores sobresaltos, hasta que Tobías Domínguez logró interceptar un pase de Janson; rápidamente jugó para Emmanuel Appelhans, quien lanzó un gran centro para la llegada del propio Santiago Colo, que marcó el 1-0.

Las acciones en el complemento fueron totalmente distintas a lo visto en la primera etapa. El volumen de juego disminuyó y predominó la fricción y el roce. A base de empuje y pelotas paradas, el conjunto de Prevetera buscó el empate, pero no logró contundencia en los metros finales.

De este modo, el partido culminó con triunfo para un necesitado San Martín de Sierra Bayas y una dura derrota para Municipales, que se aleja de los puestos de punta.